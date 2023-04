Die Kulmbacher Naturfreunde haben einen neuen Ersten Vorsitzenden : Norbert Winkler, bisher Zweiter Vorsitzender , löste den seit über 17 Jahren an der Spitze stehenden Peter Adamowski ab. Er wird dem Verein weiterhin als Zweiter Vorsitzender zur Verfügung stehen.

Eine weitere Änderung gab es beim Ausschuss, für Elfriede Schmidt-Weith rückt ihr Ehemann Helmuth Weith nach. Alle anderen Posten wurden ohne Änderung bei der Wahl bestätigt.

Manfred Motschenbacher würdigte die Verdienste von Peter Adamowski, der die Naturfreunde aus einem Tief herausgeführt habe und den Verein wieder auf finanziell solide Füße gestellt habe.

Die Mitgliederzahl beträgt zurzeit 161. Wie Motschenbacher als Fachgruppenleiter Sport berichtete, konnten endlich wieder mehr sportliche und gesellige Programmpunkte verwirklicht werden. Angebote gibt es für Wandern, Joggen, Nordic-Walking und Skigymnastik. Seit letztem Jahr existiert eine neue Radler-Gruppe, die Genussradler. Diese findet immer mehr Zuspruch. Das Skitrainingslager in Pfunds/Tirol im Februar 2022, geleitet von Helmuth Weith, sei wieder ein voller Erfolg gewesen. Ab Ende März fand das 1. MTB-Training statt. Bis Ende September wird regelmässig ab 17 Uhr an der Kieswäsche Oberauhof gestartet. Im Juni fand endlich wieder das Extrem-Sport-Ereignis Spartan-Race in Kulmbach statt. Die Naturfreunde Kulmbach stellten an drei Tagen 24 Mitglieder.

Wie jedes Jahr wird Anfang August ein Nachtradeln durchgeführt; diesmal von Melkendorf zum Main-Zusammenfluss über Pölz zur Kieswäsch. red