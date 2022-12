17 Mitarbeiter des Awo-Kreisverbands sind für ihre teils jahrzehntelange Dienstzeit geehrt worden. Einige von ihnen verabschiedeten Kreisvorsitzende Inge Aures , Geschäftsführerin Margit Vogel und die einzelnen Bereichsleitungen in der „Spinnstube“ in Mainleus in den wohlverdienten Ruhestand.

„Jeder und jede Einzelne hinterlässt eine Lücke, die es zu schließen gilt“, betonte Inge Aures . Sie dankte für die enorme Einsatzbereitschaft, durch die in den Bereichen Altenhilfe , Kinder und Jugend , Jugend- und Behindertenhilfe sowie Küche viele Projekte verwirklicht und so mehr Hilfen für Menschen aller Altersgruppen umgesetzt werden konnten. „Wir alle wissen ihre Leistung zu schätzen.“

25-jährige Dienstjubiläen feierten Sandra Dörfler, Nina Ferhatovic und Liezel Hallex (alle Altenhilfe ) sowie Renate Hahn und Sieglinde Zinsmeister (beide Küche). Seit 35 Jahren tätig sind Ulrike Konrad (Küche) und Annemarie Klötzer ( Altenhilfe ). Und bereits seit 45 Jahren setzt sich Ute Siller im Bereich Jugend- und Behindertenhilfe tatkräftig ein.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Manuela Krauß, Monika Junker, Carola Krasser und Rosa Fuchs (alle Altenhilfe ), Christina Günther (Bereich Kinder und Jugend ), Dorothea Diller (Dienste an Schulen) sowie Heidrun Sigmund, Hans-Joachim Otte und Doris Dörnhöfer (alle Jugend- und Behindertenhilfe). Die Geehrten freuten sich über eine kleine Aufmerksamkeit und ein gemeinsames Mittagessen. Rei.