Drei Jahre lang war Michael Schneider Schützenkönig – und die Krone bleibt in der Familie : Constance Eickhorst, die Lebensgefährtin des entthronten Königs, ist die neue Schützenkönigin der traditionsreichen Schützengesellschaft Kulmbach-Ziegelhütten unter dem Vorsitz von Ronald Meisel und Manfred Götz.

Erster Vorsitzender Ronald Meisel ließ es sich nicht nehmen, die Herrschaft des „alten“ Königs noch einmal zu loben: „Michael, du bist ein Mensch, den sich jeder Vorsitzende für seinen Verein wünscht: Du bist stets hilfsbereit und immer für deinen Verein zur Stelle!“

Beim Hauptschießen des Vereins auf die Königsscheibe setzte sich die neue Königin mit einem 142,5-Teiler gegen ihre Kameraden durch. Erster Ritter wurde Thomas Schödel (209,6-Teiler), Zweiter Ritter ist Waldemar Gummer (221,9-Teiler).

Meisel freute es besonders, dass nach immerhin 21 Jahren wieder eine Königin den Verein regiere, und mit ihrem Lebensgefährten nun sogar eine Dynastie begründet. Bezüglich der langen Regentschaft des Vorgängers resümierte Meisel: „Corona konnte unseren Michael nicht stürzen, da musste erst eine Conny kommen!“

Dritter Bürgermeister Ralf Hartnack gratulierte der neuen Königin und freute sich über das gelungene Vereinsleben: „Die Schützengesellschaft Ziegelhütten mit ihren Kameradinnen und Kameraden zählt zu den traditionsreichsten und sportlich erfolgreichsten Schützenvereinen in ganz Bayern. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich heute im Namen der Stadt Kulmbach die herzlichsten Glückwünsche an Sie alle überbringen darf. Unsere Sportstadt Kulmbach ist so vielfältig und facettenreich – und dabei spielen Sie, die Schützinnen und Schützen hier in Ziegelhütten eine wertvolle Rolle. Vielen Dank für Ihr Engagement für unsere Gemeinschaft!“