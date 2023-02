Wenig erfreulich war das Resümee von Kreischorleiter Kai Konrad. Er versucht seit Längerem, als Aushängeschild des Sängerkreises einen Projektchor aufzubauen. Damit verspricht er sich eine stärkere Darstellung des Sängerkreises nach draußen. Auf seinen Appell im Dezember, interessierte Mitwirkende aus den einzelnen Chören zu gewinnen, haben sich lediglich neun von insgesamt 129 Mitgliedschören gemeldet. „Das ist enttäuschend. Man kann dabei nur dazulernen, und davon profitieren dann auch die Chöre“, so Konrad.

Denn aus Gesprächen habe er den Eindruck gewonnen, dass seine Informationen nicht immer an die Aktiven weitergegeben wurden. „Ich starte jetzt noch einen letzten Versuch und lade alle, die an der Mitwirkung an einem Projektchor interessiert sind, für Sonntag, 19. März, um 14 Uhr zu einem Treffen in Streitau ein.“ Dort soll geklärt werden, ob die Idee weiter verfolgt werden soll.

Der Vorsitzende, der im Fränkischen Sängerbund organisierten Sängergruppe Bayreuth-Hof-Kulmbach-Wunsiedel, Klaus Hoffmann , hatte die Mitgliedschöre zur Bestandsaufnahme nach der Corona-Auszeit eingeladen: „Zweieinhalb Jahre lang lag das Sängerwesen praktisch komplett darnieder. Die meisten Chöre haben zwar im Herbst wieder angefangen. Viele mussten dabei aber schon einen Aderlass hinnehmen, weil vor allem ältere Sänger nicht mehr gekommen sind. Einige Gesangsvereine sind deswegen leider auch auf der Strecke geblieben“, so seine Bilanz. Dieter Hübner