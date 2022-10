Die Kulturinitiative Trebgast e.V. mit ihrem Vorsitzenden Hans Moos hat sich zum Ziel gesetzt, einen Teil dazu beizutragen, um den Ort nachhaltig attraktiver zu gestalten und damit auch die dörfliche Gemeinschaft zu fördern. Daraus resultierte im letzten Jahr das Projekt „Konfirmanden pflanzen einen Baum“.

Die Idee dahinter: „Das Pflanzen eines Baumes ist ein guter Start in den wichtigen Lebensabschnitt der Konfirmanden unserer evangelischen Jugend“, erklärte Hans Moos beim Einsetzen des ersten Baumes durch den Konfirmandenjahrgang 2022/23. Er hoffe, dass sich vielleicht der eine oder andere künftig auch darum kümmert, dass der Baum, vor allem in der ersten Zeit, auch genug Wasser bekommt, bis er genug Wurzeln gebildet hat. „Wenn ihr euch in 25 Jahren zur silbernen Konfirmation vielleicht wieder an diesem Ort trefft, dann haben wir heute alles richtig gemacht.“

Als Standort stellte die Gemeinde eine Fläche zwischen dem TSV-Sportplatz und dem Badesee zur Verfügung. In diesem Gebiet müssen gemäß der Auflage autochthone Gehölze gepflanzt werden, das heißt Bäume , die aus der Region stammen. Kreisfachberaterin Anna Lena Neubig empfahl bei einer vorausgehenden Ortsbesichtigung Feldahorn, Traubenkirsche oder Bergulme als geeignet. „Die vertragen die dort vorherrschende Staunässe am besten.“ Der Verein entschied sich für den Feldahorn. Offen bleibt noch, ob die künftigen jährlich folgenden Pflanzungen in diesem Bereich als Allee oder als Gruppe gestaltet werden sollen.

Der Trebgaster Posaunenchor gestaltete die Feierstunde mit. dh