Die traditionelle Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie Kronach findet am Samstag, 24. September, statt. Gesammelt werden tragfähige Gebrauchtbekleidung, Unterwäsche, Bett- und Haushaltswäsche, Federbetten, Schuhe (möglichst paarweise gebündelt), Hüte, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel und andere Textilien. Nicht gesammelt werden Teppiche, Matratzen, verschmutzte Textilien, Stoff- und Schneiderreste.

Die Sammlung findet im gesamten Stadtgebiet Kronach mit den Gemeindeteilen Dörfles, Friesen, Neuses, Breitenloh/Gehülz, Seelach und Seelabach, Ziegelerden, Knellendorf, Gundelsdorf, Glosberg, Höfles, Vogtendorf und Fischbach. Außerdem wird in diesem Jahr erstmals auch in den Gemeinden Unterrodach, Oberrodach und Zeyern gesammelt. Da auch in diesem Jahr keine Plastikbeutel ausgetragen werden, bittet die Kolpingsfamilie darum, das Sammelgut wasserdicht verpackt und als Sammelgut gekennzeichnet an der Straße bereitzustellen.

Größere Mengen oder Haushaltsauflösungen können am 24. September auch abgeholt werden, müssen aber vorher angemeldet werden. Dazu bitte beim Vorsitzenden Matthias Simon (09261/950594) oder bei Wolfgang Simon (09261/1762) melden.

Erlös für Bildungsarbeit

Mit dem Erlös der Sammlung wird, ebenso wie mit dem Erlös der orangenen Altkleidercontainer, bereits seit über 40 Jahren die Bildungsarbeit des Kolpingwerkes in der Stadt und im Landkreis bezuschusst. Der Erlös bleibt also, im Unterschied zu kommerziellen Sammlungen, im Landkreis und kommt den Menschen vor Ort zugute. red