„Wir, wie sieht Zusammenhalt aus?“ So lautete das Thema des diesjährigen Internationalen Jugendmalwettbewerbs der Genossenschaftsbanken , bei dem jetzt die Gewinner auf Kreisebene gekürt wurden.

Seit über 53 Jahren gehört der Internationale Jugendwettbewerb „Jugend Creativ“ zum gesellschaftlichen Engagement der Genossenschaftsbanken in Deutschland. Mit diesem Wettbewerb werden junge Menschen in ihrer Entwicklung gefördert und an gesellschaftlich wichtige Themen herangeführt. Talente werden durch den Wettbewerb unterstützt und man verbindet damit die nachwachsenden Generationen über Ländergrenzen hinweg. Denn außer Deutschland wird der Wettbewerb von Genossenschaftsbanken in Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz jährlich durchgeführt. Mit rund 600.000 Beiträgen pro Jahr ist er der weltweit größte Jugendwettbewerb seiner Art. Seit Beginn im Jahre 1970 haben nunmehr über 90 Millionen Kinder und Jugendliche mitgemacht. Der Jugendwettbewerb wird seit über 50 Jahren auch schon bei der Raiffeisenbank Oberland in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen in Marktleugast und Presseck durchgeführt.

Bei der Preisübergabe erhielten die Erstplatzierten jeweils eine Urkunde und einen interessanten Preis. Die Erstplatzierten der ersten und zweiten Klassen sind: Amelie Gebert, Zlata Matiash, Mohamad Hamzeh und Hanna Wolfrum. Als Erstplatzierte der dritten und vierten Klassen erhielten Preise: Lena Weiss , Sophia Weinrich, Sonja Vogli und Laura Riese. Die Gewinner des pädagogischen Quiz sind: Brian-Edwin Sundt, Ben Wagner, Emily Günther, Aaron Kölbl, Hannah Michalka, Moritz Ruppert. red