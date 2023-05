Ein voller Mönchshofsaal, Demonstranten, die Plakate hochhalten, und unzählige Menschen, die sich an den Händen fassen und solidarisch das Gewerkschaftslied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ singen – so feierte man in Kulmbach früher den „Tag der Arbeit“. Doch nach der Corona-Pandemie ist alles anders. Nur sechzig Gewerkschafter und eine Handvoll Ehrengäste von SPD und der Linken kamen zur Maikundgebung. Aus dem bürgerlichen Lager war einzig Landrat Klaus Peter Söllner zur Gewerkschaftskundgebung gekommen.

Gesellschaft braucht starke Gewerkschaft

Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) betonte, dass die Gesellschaft „starke Gewerkschaften“ brauche – heute dringender denn je. „Die Brauer in Kulmbach haben erst ihre Forderungen artikuliert. Jetzt ist es wichtig, aufeinander zuzugehen und miteinander zu sprechen, um eine gute Lösung zu finden“, sagt der Oberbürgermeister.

Gewerkschaftssekretär Paul Lehmann, der mit dem Kulmbacher Oberbürgermeister nicht verwandt oder verschwägert ist, wurde noch deutlicher: „Der 1. Mai ist unser Tag. Ihr seid das Gesicht der Gewerkschaften in den Betrieben. Und vergesst bitte nicht: Wir sind die Guten“, machte Paul Lehmann klar. Die Streiks seien ein Grundrecht – und niemand dürfe das Streikrecht beschneiden. Der Gewerkschaftssekretär prangerte die viel zu großen Abhängigkeiten von russischen Rohstoffen an und appellierte an die Humanität und an Solidarität in Deutschland zur Ukraine. Nur dank der Gewerkschaften sei es gelungen, die Inflation und die hohen Energiepreise abzufedern. Paul Lehmann, der selbst eine Ausbildung im Handel absolviert hat, machte sich für eine Anhebung der Löhne im Handel stark. 2,50 Euro mehr pro Stunde lautet die Forderung. „Klatschen allein genügt nicht mehr. Die Leute brauchen mehr Geld“, forderte der Gewerkschafter .

Eine klare Meinung hatte Lehmann auch zum verkaufsoffenen Sonntag. „Ich will nicht in einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft leben. Die Umsatzinteressen der Arbeitgeber dürfen nicht mehr wiegen als der Sonntagsschutz. Man sollte sich lieber für lebendige Innenstädte einsetzen“, sagte Paul Lehmann. Auch der Mindestlohn sei nicht genug. Zwar profitieren in Oberfranken mehr als 90.000 Arbeitnehmer von der Anhebung, doch die Inflation habe die Steigerungen längst aufgefressen. Man müsse dringend über weitere Steigerungen reden. „Zufriedene Beschäftigte sorgen für gutes Betriebsklima, verhindern Streiks, schaffen stabile Verhältnisse und sorgen für Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Lehmann. Überlegungen, das Streikrecht zu beschränken, bezeichnete der Gewerkschafter offen als Skandal. Außerdem müssen Betriebe wieder mehr ausbilden. „Wir sind für eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Wer nicht ausbildet, soll sich an den Kosten trotzdem beteiligen.“

Die Rente müsse so aussehen, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, davon leben können. „Um tausend Euro netto Rente zu haben, muss man vierzig Jahre 2844 Euro brutto verdient haben. Um 1200 Euro zu bekommen sogar 3413 Euro . Das muss man sich mal vorstellen“, rechnete der Gewerkschaftssekretär den Menschen vor – und ein Raunen ging durch den Saal. Denn viele Gewerkschaftsmitglieder verdienen deutlich weniger. Altersarmut droht. Und natürlich dürfe das Rentenalter nicht angehoben werden. Denn in vielen Branchen sei ein Eintrittsalter von siebzig einfach nicht realistisch.

Auch die ärztliche Versorgung, die Unterschiede zwischen Stadt und Land waren ein Thema. Lehmann forderte eine Abschaffung der Fallpauschalen und tritt für eine Erbschaftssteuer „mit Biss“ sowie für eine Vermögenssteuer ein.

Musiker Tom Sauer umrahmte die Maikundgebung musikalisch und berichtete von der humanitären Hilfe, die er leistet. Ostern brachte er zuletzt Hilfsgüter in die Ukraine, an Pfingsten plant er eine weitere Reise in das Kriegsgebiet.

Weitere Streiks angekündigt

Der Ortsvorsitzende der Gewerkschaft – Detlef Ramming – kündigte Streiks im Bereich Nährmittel in den kommenden Monaten an und monierte die Kompliziertheit der Gesetze. „Die Parteien streiten, aber der Mensch steht nicht im Mittelpunkt“, sagte Ramming.

Zum Ende der Maikundgebung erklang dann das Gewerkschaftslied von Hermann Scherchen. Die Gewerkschaftsgetreuen fassten sich an den Händen und sangen den deutschen Gewerkschaftstext auf das eigentlich russische Arbeiterlied. Und plötzlich war wieder etwas vom Zusammenhalt der Menschen zu spüren. Vielleicht sinkt die Beteiligung bei den Maikundgebungen auch deshalb, weil nur noch knapp die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland überhaupt in Betrieben tätig ist, die der Tarifbindung unterliegen.