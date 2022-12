Das Vokalensemble TonARTen unter der Leitung von Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß stimmte sein Publikum in einer Adventsmatinée auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Mit Kompositionen von Max Reger , Heinrich Schütz und Melchior Vulpius, um nur einige zu nennen, überzeugten die klaren und sonoren Stimmen des Ensembles mit festlichen Klängen.

Höhepunkt des Konzerts

Zweifelsohne ein Höhepunkt war der Kanon „Sit nomen domine“ von Josquin Desprez, den die Zuhörer in „Surround“ genießen durften. Die Sänger verteilten sich dabei rund um die Bänke im Kirchenschiff, sodass man von der Musik regelrecht eingehüllt wurde.

Ebenfalls überzeugend waren Dagmar Besand und Elke Höhn an der Querflöte, begleitet von Christian Reitenspieß am Klavier. Bewundernswert, wie die Finger trotz der doch kühlen Temperaturen in der Kirche über die Klappen flogen.

Meisterhaft gespielt

Meisterhaft boten sie die drei Sätze der Triosonate D-Dur von Carl Heinrich Graun für zwei Flöten und Continuo dar, den 1. Satz Allegro, den 2. Satz Adagio und den 3. Satz Allegro.

Zu Zeiten der Fußball-WM im Advent einen geeigneten Termin für ein weihnachtliches Konzert zu finden, war keine einfache Aufgabe. Die Entscheidung für eine Matinée im Anschluss an den Gottesdienst in der Petrikirche war eine großartige Idee, die nach einer Wiederholung verlangt.