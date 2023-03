Eine frische Klangbrise präsentiert das Kreativ-Trio Stefanie Waegner ( Violoncello ), Lorenz Trottmann (Klavier) und Michael Herrschel ( Erzähler ) am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr in der Piano-Galerie Pöhlmann der in Himmelkroner Bahnhofstraße. Das Kunstwochen-Konzert steht unter dem Motto „Baltic Sea Music: Sieben Bernsteinküsten“.

„Baltic Sea“ ist der internationale Name für die Ostsee. Sie ist umsäumt von einem großen vielsprachigen Kulturraum. Als Symbol des kulturellen Reichtums gilt der funkelnde Bernstein. Waegner, Trottmann und Herrschel zu einer klingenden Rundreise mit Cello- und Klaviermusik bekannter Komponisten. Zur faszinierenden Musik gibt es eine spannende Rezitation.

Die Besucher können sich auch Zeit für einen Blick auf die Kunstwerke nehmen, die neu in der Piano-Galerie zu sehen ist: Mit den Schöpfungen von Gabriele von Lutzau und Cornelia Morsch bietet das Konzert ein wunderbares multimediales Kunst-Erlebnis. Rei.