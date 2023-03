Dienstag, 7.30 Uhr, Schießgraben Kulmbach zwischen MGF-Gymnasium und Oberer Schule. Seit Montag ist das Kirchwehr gesperrt und der Verkehr wird über den schmalen Weg zwischen den beiden Schulen umgeleitet. Natürlich geht es jetzt langsamer voran – doch zu großen Staus kam es an diesem Morgen nicht. Zumindest bei den Autofahrern.

Anders sah es bei den Schülern aus: Um 7.45 Uhr schiebt sich ein großer Pulk von Kindern aller Altersklassen durch die Stadt. Heute ist jedoch Warten am Zebrastreifen angesagt, der direkt an der Abzweigung der Baustellenumleitung die Straße quert. Zehn Sekunden haben die Schüler Zeit, aber in der Zeit schaffen es bei weitem nicht alle.

„Schnell, schnell“, treibt daher Schulweglotsin Monika Dahinten die Schüler an, als die Ampel auf Grün schaltet. Sie hält die Grünphase für die Schüler Richtung Gymnasium für zu kurz. „Hätte ich jedes Mal bei der Straßensicherung nach zehn Sekunden abgebrochen, hätten sich die Schüler bis zurück zum Prinzessinnenhaus gestaut.“ Die Eltern seien angehalten worden, die Schüler am Eku-Platz rauszulassen, da käme natürlich eine große Anzahl aus der Richtung Obere Stadt und Oberhacken an.

Auch die Schüler sind von der Ampellösung nicht begeistert. „Die Grünphase ist zu kurz und man muss lange stehen“, sagen Jonathan Kolb und Paul Partenfelder, beide 17 Jahre alt. „Der Bus kommt manchmal erst um 7.50 Uhr an der Stadthalle an, und wenn ich hier dann auch noch warten muss, dann komme ich zu spät zur Schule“, moniert Jonathan. Vielleicht hätte man den Übergang für die Baustellenzeit besser verlegen sollen. Das sehen auch Luise, Melissa, Emma und Joan (alle 15 bzw. 16 Jahre alt) so. „Es ist schlimm, man steht ewig und verpasst am Ende noch den Bus“, sagen sie.

Auch um Kinder und Jugendliche, die den gewohnten Fußweg zwischen den Schulen entlang laufen, obwohl dort nun der Autoverkehr rollt, sorgt sich Schulweglotsin Monika Dahinten. „Eigentlich sollen Fußgänger da nicht mehr laufen, da steht ja auch ein Schild, hier sind die Eltern gefragt.“