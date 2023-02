Der Jugendarbeitskreis der Pfarrei St. Martin hat den Kindern Weismains einen eigenen Fasching ermöglicht. So waren viele Kinder mit ihren Eltern ins Kolpinghaus gekommen, um die fünfte Jahreszeit zu feiern. Am Eingang wurden alle von einem bunten Mandarinenbaum (Pfarrgemeinderatsvorsitzender Dieter Wolf) begrüßt. Bunt waren auch die Kostüme: Batmann tanzte mit der Biene Maja, eine Gruppe der Sicherheitspolizei passte auf, dass nichts passierte.

Ein Fliegenpilz war genauso dabei wie Gefängnisinsassen, Hexen, Prinzessinnen, Feen und Indianersquaws. „Bei uns ist jeder willkommen, egal welcher Verkleidung, Herkunft oder Religion“, sagte Dieter Wolf. Erstmals war die neu formierte Weismainer Prinzengarde zu erleben. „Woll mer se rein lasse“ war die Frage, die alle im Saal mit einem langgezogenen „Ja“ beantworteten. 24 Mädchen in blau-weißen Outfits marschierten winkend in den Saal des Kolpinghauses ein. Fast eine Viertelstunde lang brachten sie alles aufs Parkett, was einen Gardetanz ausmacht: Sprünge, Spagat und viele Tanzelemente hatten den verdienten Beifall aller Anwesenden zur Folge.

Die Reise nach Jerusalem

Beim Zeitungstanz mussten die Kinder in der Bewegung aufpassen, dass sie nicht neben die Zeitung auf dem Boden traten, denn sonst war man ausgeschieden. Und dann ging es mit einer Polonaise durch den Saal. Wer bei der „Reise nach Jerusalem“ keinen Sitzplatz ergatterte, um in die nächste Runde zu kommen, musste sich als Trostpreis mit einer kleinen Süßigkeit zufrieden geben. Roland Dietz