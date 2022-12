Am Wochenende des zweiten Advents stehen in der Petrigemeinde musikalisch die jüngsten Sängerinnen und Sänger im Mittelpunkt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Am Samstag, 3. Dezember, führt um 17 Uhr der Kinderchor das Musical „Unterwegs“ (Text: Christian Reitenspieß, Musik: Neue und traditionelle adventliche Lieder) im Gottesdienst in der Spitalkirche auf.

Die Kinder singen und spielen verschiedene Personen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nach Bethlehem zum Stall aufmachen. Die Geschichte erzählt von der Sehnsucht der Menschen und von einer unerwarteten und überraschenden Hoffnung, die ihnen im Kind in der Krippe begegnet. Hirten, Weise und Engel kommen zu Wort - und sogar der eine oder andere Ochse oder Esel...

Am Sonntag, 4. Dezember, wirkt dann das Jugendensemble der Kirchengemeinde im Gottesdienst um 10 Uhr in der Petrikirche mit. Die sechs Sängerinnen bringen schwungvolle adventliche Musik zu Gehör. Beide Gottesdienste werden von Dekan Friedrich Hohenberger gehalten. red