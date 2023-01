Bei angenehmen Temperaturen brachen die Jungen und Mädchen des Kinderhorts der evangelischen Kindertagesstätte „Abenteuerland“ im Rahmen ihres Ferienprogramms zu einer Flursäuberungsaktion in der Gemeinde Neuenmarkt auf.

Mit Greifzangen und weiterem hilfreichen Equipment sammelten sie den Müll ein, zunächst am Skateplatz in der Schulstraße und anschließend entlang der Flurwege in Richtung Wirsberg.

Nach einer Stunde fleißigen Sammelns hatten die Kids bereits eine große Menge an Unrat gefunden. Erzieherin Linda Unger nannte die Gründe für die Aktion: „Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern eine umweltpädagogische und nachhaltige Lebensweise näherzubringen. Wir wollen einen Bezug zur eigenen Umwelt herstellen.“

In diesem Schuljahr waren 60 Kinder während der Schulzeit im Hort, der sich aus Platzgründen an der Grund- und Mittelschule befindet. Erzieher Sebastian Winterstein lobte die gute Zusammenarbeit mit Rektor Mathias Liebig und dem gesamten Kollegium der Grundschule.

Das Betreuungsangebot des Kinderhorts reicht von Hausaufgabenbegleitung über Spiele im Freien bis hin zu einem warmen Mittagessen und spannenden pädagogischen Nachmittagsangeboten. Winterstein freute sich, dass der Kinderhort in den vergangenen Jahren einen starken Zuwachs erfahren konnte und sieht der weiteren Entwicklung der Einrichtung positiv entgegen. Rei.