Seit den jüngsten Krisen rücken Kinder, ihre gesunde Entwicklung und ihre Zukunft deutlicher als zuvor in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Auch viele Kinder, die „DIE KITA“-Kindertagesstätten besuchen, beschäftigen sich mit ihrem Platz im Leben. Das teilt die Diakonie mit.

Zum Weltkindertag 2022, der am 20. September unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte “ steht, haben sich die Einrichtungen daher besondere Aktionen ausgedacht. „Warum kannst Du in Deiner Heimat nicht mehr leben?“, fragt Florian das stille Mädchen , das neu in seine Kindergartengruppe gekommen ist. Der Ukraine-Krieg und der Kontakt mit geflüchteten Kindern rücken die Themen Sicherheit, Entwicklung und die Gleichbehandlung plötzlich in den Mittelpunkt – auch für die Kleinsten. So blicken die Mädchen und Jungen im Johann-Eck-Kindergarten auf ihr bisheriges Leben zurück. Anhand eigener Babyfotos denken sie über Fragen nach wie „Wo komme ich her? Was konnte ich als Baby und was kann ich jetzt?“

Dass das Leben ein paar Dinge braucht, um zu gedeihen, erleben die Kinder der Integrativen Montessori-Kindertagesstätte Waaggasse am Beispiel einer Sonnenblume. Am Ende des Tages nehmen sie ein kleines Set mit nach Hause, das unter anderem ein Glas, Erde und Samen beinhaltet, um ihre Sonnenblume anzupflanzen.

In der jüngsten Kinderkonferenz des Kindergartens Auferstehungskirche haben die Gruppen entschieden, die „Tiere“ am Weltkindertag in den Mittelpunkt zu stellen. red