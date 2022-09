Trinkwasser ist ein wertvolles Gut, nicht erst seit dem Klimawandel gehen die Vorkommen zurück: Das zu ändern, haben sich die Verantwortlichen der evangelischen Kindertagesstätte Höferänger vorgenommen. In zehn Jahren sammelten sie rund 5000 Euro: Mit dem Geld kann ein Brunnen in Äthiopien gebaut werden.

Annalena Wunder leitet den evangelischen Kindergarten samt Kinderkrippe in Höferänger. Die junge Chefin ist erst seit März im Amt, steht aber voll hinter der Aktion, die schon seit einigen Jahren läuft. Ihre Kollegin Gertrud Gareis kennt die Hintergründe. „Es war am Weltkindertag 2012, als unser Spendenprojekt zum Brunnenbau begann. Die Kinder sammelten bei ihren Eltern Geld, das dann an Unicef überwiesen wurde. Damit wurde der Grundstein für ein großes Projekt gelegt“, erinnert sich die Wartenfelserin.

Nachdem im Laufe der Jahre immer wieder Spendenbeiträge zusammengekommen waren, wollen die Erzieherinnen das Projekt zum Abschluss bringen. Zusammen mit den Kleinen gingen die Erzieherinnen unter die Künstler: Sie gestalteten Kindergartenstühle neu. Da wurde geschliffen und gemalt, bis die Holzmöbel ein neues Outfit hatten. Sterne, Drachen, Regenbögen und vieles mehr machen aus den profanen Sitzgelegenheiten kleine Designerstücke. Sie fanden reißenden Absatz: „Wir haben über 30 Stühle verkaufen können“, freut sich Gertrud Gareis.

Projekt hat traurigen Hintergrund

Das gesamte Kindergartenteam hat aber auch eine zweite Aktion begleitet, die den Brunnenbau ermöglichen soll. In einer „Kreativwerkstatt“ nähten die Knirpse – freilich unter Anleitung – kleine Kissen. Das Material dazu spendete ein Sponsor: der Babyausstatter Zöllner aus Schmölz im Landkreis Kronach. Auch andere Geschäftsleute unterstützten die Aktion.

Alles in allem eine gute Sache, bei der jeder Cent gut investiert ist. Denn das Brunnenprojekt in Äthiopien hat einen traurigen Hintergrund, erläuerte das Team der Kindertagesstätte. Viele Menschen dort hätten keinen Zugang zu Trinkwasser . Darunter leiden die Kinder in mehrfacher Hinsicht. Einesteils unter dem Mangel selbst, andererseits unter den Folgen der Wasserknappheit. Nicht selten sind sie stundenlang unterwegs, um von weit entfernt liegenden Wasserstellen das kostbare Nass in ihre Dörfer zu schleppen.

Genau da setzt die Initiative des Kindergarten-Teams an. Die Lebensbedingungen sollen nachhaltig verbessert werden. Mit dem gesammelten Geld entsteht ein 30 Meter tiefer Brunnen, der etwa 500 Menschen mit Wasser versorgen kann. Rund 5000 Euro kostet es, ihn einzurichten. Durch das Engagement der Höferänger Erzieherinnen ist der notwendige Betrag zusammengekommen. In einer Art Endspurt spendeten die Eltern der Kindergarten-Knirpse den restlichen Betrag. Klaus Rössner