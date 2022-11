Die Nachricht vom Durchbruch in Sachen Döllnitzer Umgehung hat nicht überall Beifallsstürme ausgelöst. „In Thurnau gibt es überhaupt keinen Grund, in grenzenlosen Jubel auszubrechen“, schreibt Kreis- und Gemeinderat Dietmar Hofmann (SPD) in einer Stellungnahme, die auch von seinen Gemeinderatskollegen Dunja Pfaffenberger und Björn Müller unterstützt wird.

Im Gegenteil: Er befürchtet, dass zwar ein Nadelöhr beseitigt werde, sich aber zwei Kilometer weiter – am engen Ortseingang in Thurnau und bei der Einmündung der Kulmbacher Straße in die Bahnhofstraße – zwei neue auftun werden. „Das Problem wird nicht beseitigt, es wird lediglich verschoben. Das kann doch niemand ernsthaft wollen.“ Er vermisse ein Konzept, das zu Ende gedacht sei.

Probleme wäre vermeidbar

Natürlich gönne er den Anwohnern der Döllnitzer Ortsdurchfahrt mehr Ruhe, so Hofmann. Er sei ja selbst in dem Dorf aufgewachsen und fahre beinahe täglich durch die enge Straße. „Was hier manchmal abgeht, ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Dabei bin ich überzeugt, dass die Probleme zu einem Großteil vermeidbar wären.“ Er habe die Erfahrung gemacht, dass die kritischen Situationen zu einem überwältigenden Anteil durch Lastzüge verursacht werden, „die hier überhaupt nichts zu suchen haben“. Viele Brummifahrer nutzten die völlig ungeeignete Landstraße, um zur Autobahn zu gelangen und Maut zu sparen. Die Zeche zahle nun der Markt Kasendorf.

„Hier müsste man den Hebel ansetzen. Warum wird die Mautpflicht nicht auf alle Straßen ausgeweitet, dann wäre es mit diesem lästigen Transitverkehr schnell vorbei.“ Stattdessen sei zu befürchten, dass im Raum Kulmbach künftig noch mehr Lkws auf die Landstraßen gelockt werden. „Wenn der Tunnel bei Kauernburg und die Döllnitzer Umgehung einmal fertig sind, gibt es von der A 9 in Himmelkron bis zur A 70 in Thurnau eine Mautfluchtstrecke ohne jede Ortsdurchfahrt. Dann wird Thurnau im Schwerlastverkehr ersticken.“

Sollte die Umgehung Döllnitz tatsächlich gebaut werden, hoffe er wenigstens auf eine „vertretbare“ Umsetzung. „Eine normale Straße um den Ort herum ist Eingriff in die Natur genug, es muss nicht immer eine solche Gigantomanie wie in Melkendorf oder Untersteinach sein.“ red