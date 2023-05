Vermeintlich hilflos sitzt das winzige Federknäuel da und piepst zum Herzerweichen: ein Jungvogel, womöglich aus dem Nest gefallen. Da möchte doch jeder helfen und das Vögelchen aufheben.

„Bitte nicht!“: Das sagt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) zu dieser Situaton. In einer Pressemitteilung rät die Kreisgruppe Kulmbach , scheinbar hilflose Jungvögel und andere Tierkinder auf keinen Fall gleich aufzunehmen, sondern sie an Ort und Stelle zu belassen. Auch wenn das Vögelchen noch so hilflos wirkt − der Schein trügt. Die Jungen vieler Vogelarten verlassen ihr Nest bereits, bevor ihr Gefieder vollständig ausgebildet ist. Sie sind dann keineswegs hilflos, sondern stehen mit ihren Vogeleltern durch sogenannte „Bettelrufe“ in Verbindung. Sobald der Mensch sich entfernt, können sich die Eltern wieder um ihre Kinder kümmern.

Ob es sich bei den Vögeln wirklich um Waisenkinder handelt, lässt sich durch längeres, vorsichtiges Beobachten über zwei bis drei Stunden aus größerer Entfernung beobachten. Nur, wenn Jungvögel erkennbar verletzt oder krank sind, oder wenn sich die Eltern für sehr lange Zeit nicht sehen lassen, sollten die Tiere aufgenommen werden.

Sinnvoll ist es, so der LBV, dazu vorher den Rat von Experten wie Tierärzten oder Tierschutzorganisationen einzuholen. Eingreifen sollte man nur, wenn der kleine Vogel unmittelbar in Gefahr ist. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter lbv.de. red