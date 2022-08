Im Rahmen der Ferienpassaktion des Landkreises Kulmbach wird am Montag, 5. September, von 9 bis 11 Uhr die Aktion „ Wasser ist Leben“ für Vor- und Grundschüler an. Im Bayerischen Bäckereimuseum begeben sich die Kinder auf die Spuren des „nassen Elements“: Sie betrachten die Landwirtschaft im Reigen der Jahreszeiten, lauschen der klappernden Mühle am rauschenden Bach und erfahren, welche Rolle das Wasser in der Backstube spielt.

Die jungen Forscher werden „selbst zum Wasser “ und lernen spielerisch das Prinzip einer Mühle kennen. Bei einer sich anschließenden Wasserverkostung mit Brotzeit können sie die neu gewonnenen Eindrücke schmecken lassen. Die kindgerechte Backstube, die Küche und der Bäckerladen laden zum freien Spielen ein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ein Kostenbeitrag ist vor Ort zu zahlen. Eine Voranmeldung ist möglich unter Telefon 09221/80514 oder an der Museumskasse unter Telefon 09221/80510. red