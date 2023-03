Das Bild der Kasendorferin Fabienne Schöckel mit dem Titel „Grenzenloser Blick in den Horizont“ gehört zu den 18 besten Fotos , die beim Jugendfotopreis eingereicht worden sind. „Ich habe dieses Bild gewählt, weil man hier keine klare Grenze sehen kann, also #grenzenlos. Die Frau schaut in die Ferne und sieht den Ort, Felder, Wälder und dann den Horizont und alles fließt ineinander“, beschreibt die Fotografin ihre Kreation.

„Grenzenlos“ lautete das Motto für den Wettbewerb, an dem sich Jugendliche aus ganz Oberfranken beteiligt haben. Jetzt sind die schönsten Kunstwerke im Obergeschoss des Jugendzentrums „Alte Spinnerei“ zu sehen.

„Der Jugendfotopreis ist eine wunderbare Gelegenheit, bei der Jugendliche zeigen können, worauf sie den Fokus legen“, kommentierte Jugendsprecher Torsten Grampp die Ausstellung. Denn die Themen, die die Nachwuchsfotografen präsentieren, sind vielfältig: Naturaufnahmen, Alltagssituationen, Fotos , auf denen Inszenierungen zu sehen sind – alles war erlaubt, was zum Thema „Grenzenlos“ passte. Der Jugendfotopreis wurde durch eine Aktivierungskampagne des Bayerischen Jugendrings finanziert. Die Jugendlichen konnten mit Smartphone oder echter Kamera fotografieren und durften die Bilder bearbeiten. Die Jugendlichen, die ihre Bilder einreichten, hatten ein Alter zwischen 13 und 26 Jahren.

Die Preisträger

1. Platz: Lennart Schmidt (21 Jahre, Bayreuth): „Das blaue Zimmer“

2. Platz: Hannah Schatz (23 Jahre, Nagel): „Grenzen zwischen Himmel und Erde in Madeira“

3. Platz: Jule Christ und Jana Tauber (14 Jahre, Weidenberg): „Rutsche ins Glück“