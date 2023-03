Den Reinerlös in Höhe von 1500 Euro aus den Startgebühren beim 5. Frankenwald-Dart Cup an den Weihnachtsfeiertagen 2022 im Sportheim des TSV Presseck spendete Daniel Klier für die Jugendarbeit in Presseck . So erhielten der evangelische Kindergarten, der TSV Presseck und die Dartjugend im TSV jeweils 500 Euro. Damit sind die Spenden, die Daniel Klier aus den Erlösen der Startgebühren des Turniers zur Verfügung stellt, in den vergangenen Jahren auf etwas mehr als 5000 Euro angelaufen. Für die Zuwendungsempfänger bedankten sich Ute Böhm, Michael Heinisch und Gerhard Leinfelder bei Daniel Klier für dessen herausragendes Engagement. Sie gaben auch der Hoffnung Ausruck, dass der sechste Frankenwaldcup auf ähnlich gute Resonanz stoßen wird. red