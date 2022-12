In der Hauptversammlung blickten die Mitglieder der Katholischen jungen Gemeinde St. Hedwig auf ein ereignisreiches Jahr zurück und wählten eine neue Pfarrleitung. Zur geistlichen Leitung wurde einstimmig Kaplan Sebastian Heim gewählt.

Ihm zur Seite stehen in den kommenden zwei Jahren Alina Steinlein, Bastian Steinlein, Jacob Hartmann und Lara Lippmann. Auch für 2023 hat sich das Team viel vorgenommen. So soll weiter jeden Freitag die Jugendgruppe stattfinden, vorgesehen sind ein Kochduell, ein großes Backen und die beliebte Freizeit „Chips zum Frühstück“. „Außerdem planen wir eine Skiwoche, ein Zeltlager und Ü13-Tagesaktionen, und wir wollen wieder die Kirchweih und das Erntedankfest mitgestalten“, so Jacob Hartmann. up