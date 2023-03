Die Junge Union Kulmbach hat bereits das zweite Jahr in Folge eine Müllsammelaktion gestartet. Ziel war es, im Innenstadtbereich alles, was an Müll und Unrat liegen geblieben ist, einzusammeln und zu entsorgen. Die Junge Union Oberfranken hatte den März nämlich zum Aktionsmonat „Nachhaltigkeit“ auserkoren und verschiedene Teilnahmemöglichkeiten angeboten.

„Wir möchten mit der diesjährigen Müllsammelaktion unseren Beitrag zum Aktionsmonat der JU Oberfranken leisten. Es ist ungeheuer wichtig, dass wir Menschen versuchen, weniger Müll zu produzieren und den vorhandenen ordentlich zu entsorgen oder zu recyceln . Ihn einfach liegen zu lassen oder in die Hecke oder den Fluss zu werfen, geht gar nicht!“, so Frederik Barth, Ortsvorsitzender der Jungen Union Kulmbach . Deshalb haben sich die Mitglieder mit Handschuhen, Müllsäcken und Müllzangen gerüstet und auf den Weg vom Skatepark über den Parkplatz Schwedensteg durch den Grünzug, die Innenstadt, das Kaufplatzgelände und zum Bahnhof gemacht. Insgesamt konnten in wenigen Stunden über 50 Kilogramm an Müll aus dem Stadtgebiet eingesammelt werden. Sogar kuriose Funde wie ein alter Staubsauger oder Badeschuhe waren dabei.

Frederik Barth möchte diese Müllsammelaktion zu einem festen Bestandteil des Engagements der Jungen Union für die Stadt und ihre Bürger machen red