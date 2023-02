Während der Hauptversammlung der Schützengesellschaft Wirsberg standen Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Anna Hartmann, Kerstin Krämer und Martina Krämer. Für 40 Jahre erhielten Inge Brehm, Ewald Oertel und Horst Pittroff Auszeichnungen. Die Ehrungen für Patrick Hoffmann, Alexander Herrmann , Stefan Müller und Heike Raithel werden nachgeholt.

Mitgliederzahl ist gesunken

Vorsitzende Sonja Schneider berichtete aus dem Vereinsleben: Mit der Pandemie sei die Zahl der Mitglieder gesunken. Nur ein sehr kleiner Personenkreis stemme weiterhin den Wirtschafts- und Sportbetrieb. Es werden dringend weitere Unterstützer gesucht.

Schützenmeister Rudi Krämer berichtete vom sportlichen Geschehen. Er freute sich besonders über die zahlreiche Teilnahme am Hauptschießen und das Interesse an weiteren internen schießsportlichen Veranstaltungen. Die Luftgewehr-Auflage-Schützen nahmen an Fernwettkämpfen, Gaumeisterschaften und Pokalschießen teil und schlugen sich durchweg gut. Krämer bedauerte aber, dass aktuell keine Jugendlichen Interesse am Schießsport zeigen. Kassierin Heike Raithel berichtete über ein noch sehr stabiles Finanzpolster. Die Kassenprüfung stellte wiederum eine hervorragend geführte Buchhaltung fest und lobte die gewissenhafte Arbeit von Raithel. Zweiter Bürgermeister Karl Heinz Opel würdigte das Engagement der Wirsberger Schützen. Werner Reißaus