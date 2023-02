Um die Zusammenarbeit zu intensivieren und mögliche zukünftige Projekte zu besprechen, blickte ein Professorenteam der Fakultät für Lebenswissenschaften des Campus Kulmbach hinter die Kulissen bei Ireks .

Theorie und Praxis verbinden

Wie kann der Standort Kulmbach als Kompetenzzentrum für Lebensmittel gestärkt und weiter vorangebracht werden? Durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis! Deshalb engagierte sich auch die Firma Ireks für die Schaffung des Campus für Lebenswissenschaften der Universität Bayreuth in Kulmbach . Das teilt die Firma in einer Pressemeldung mit.

Mittlerweile sind die Lehrstühle an der Fakultät VII „Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit“ mit zwölf Professoren und Professorinnen besetzt, die in Kulmbach forschen und lehren, und nach nur wenigen Semestern bereits rund 200 Studierende in ihren Fachbereichen betreuen. Um den Austausch zwischen Uni und Ireks zu fördern und neue Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit zu finden, waren Professoren der Fakultät VII jetzt bei Ireks zu Besuch.

Die Gäste wurden vom geschäftsführenden Gesellschafter Hans Albert Ruckdeschel , Geschäftsführer Stefan Soiné, Geschäftsführer Mathias Warwel und Geschäftsführerin Sabine Krätzschmar sowie Thomas Kunte, Leitung Forschung und Entwicklung begrüßt.

Im Rahmen einer Werksführung durch die Backzutatenproduktion, die Mälzerei und das neue Technikum erhielten sie einen Blick hinter die Kulissen der Firma Ireks .

Bei einer anschließenden Diskussionsrunde vor Ort wurde die Möglichkeit genutzt, sich intensiv zu verschiedenen Themen der Lebensmittelforschung und sich unter anderem zu möglichen gemeinsamen Projekten auszutauschen. red