Erstmals seit 2019 traf sich die Ireks-Firmenfamilie wieder zur traditionellen Jahresabschlussfeier am Hauptsitz in Kulmbach . Umso größer war die Freude darüber, wieder einmal zusammenzukommen, gemeinsam auf das Jahr zurückzublicken und diejenigen Mitarbeiter zu ehren, die ein besonderes Firmenjubiläum feierten oder sich in den Ruhestand verabschiedeten.

Bei der Jahresabschlussfeier der Ireks GmbH , zu der mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen, standen die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt innerhalb der Firmenfamilie im Mittelpunkt. Mit Blick zurück auf eine herausfordernde Zeit, aber auch mit Zuversicht für das kommende Jahr bedankten sich Geschäftsführer Stefan Soiné und Betriebsratsvorsitzender Ralf Eberlein bei allen Mitarbeiter für den Teamgeist, ihren Ideenreichtum und das Engagement. Für 2023 sei es wichtig, dass alle ihr Können und Wissen nutzen, um gemeinsam die Zukunft von Ireks zu planen und tatkräftig die Marktposition in der Back- und Braubranche zu festigen.

Ein besonderer Dank galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern , die zwischen 2020 und 2022 auf große Firmenjubiläen zurückblicken durften. Bereits seit 40 oder mehr Jahren sind Kerstin Beck, Ralf Eberlein, Doris Haberstumpf, Hans Kohl, Martina Krämer, Matthias Lattus, Christine Meisel, Marion Meyer, Christa Müller , Silvia Schott, Wolfgang Tschirner, Dieter Will und Manuela Winter für Ireks tätig.

25-jährige Betriebszugehörigkeit feierten Martin Baumann, Oliver Bär, René Dietrich, Detlef Eichner, Markus Engelhardt, Gaetano Frenda, Christina Fischer, Jürgen Friedlein, Udo Friedmann, Petra Fuchs, Michael Ganzleben, Bernd Geier, Gabriel Geißler, Anja Graß, Hans-Georg Greim, Markus Greim, Lothar Groß , Stefan Hartmann, Holger Hasemann, Daniela Hoben, Susanne Hofknecht, Martin Hohenberger, Markus Hombach, Claudia Joo, Markus Karlauf, Uwe Kolb, Stefan Kremer, Rüdiger Kropf, Silvio Mücke, Pia Müller, Sonja Müller, Tom Nerlich, Thekla Öster, Bettina Popp, Gerald Preußinger, Sandra Roßmerkel, Manfred Schedel, Alexander Schelter, Jochen Schirmer, Bernd Schmid, Uwe Schneider , Wolfgang Schütz, Adelbert Seel, Stefanie Seibold, Stefan Siegele, Jürgen Teuner, Jürgen Volk, Inna Wadenstorfer, Alexander Weber, Sigrid Weich, Erich Witzgall und Sabine Zipfel.

Mit Dank für die geleistete Arbeit und den besten Wünschen für die Zukunft wurden Lothar Groß und Viktor Plebuch in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Betriebsratsvorsitzender Ralf Eberlein, der in Doppelfunktion auch im Namen der Geehrten sprach, betonte die Verbundenheit, die zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern spürbar ist. Ireks sei für die Belegschaft ein zweite Heimat, so Eberlein. Im Anschluss an Reden und Ehrungen konnten die Teilnehmer ihr Glück bei der Ireks-Tombola versuchen und den Abend bei gutem Essen, Eis und Gebäck, das vom Team der Ireks-Backakademie vorbereitet wurde, ausklingen lassen. red