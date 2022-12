Die Wanderausstellung „verehrt – verfolgt – vergessen: Opfer des Nationalso-zialismus des FC Bayern München “ wurde mit einer Dokumentation zum Leben von Kurt Landauer nun nach einer Reihe anderer Stationen auch in der Aula im Beruflichen Schulzentrum in Kulmbach vor zahlreichen Schülerinnen und Schülern sowie hochrangigen Gästen präsentiert.

Mit dabei waren Vertreter aus dem Präsidium von Makkabi, dem jüdische Turn- und Sportverband in Deutschland, und der Antisemitismusbeauftragte des bayerischen Justizministeriums, Oberstaatsanwalt Andreas Franck, sowie Landrat Klaus Peter Söllner (FW), die beide auch Grußworte sprachen. Darüber hinaus war auch der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Bamberg zu Gast.

Dank an Kollegen

Schulleiter Alexander Battistella dankte vor allem Oberstudienrat Jürgen Prinz vom Fachbereich für Politik und Gesellschaft, der diese Ausstellung an das BSZ geholt hatte. Er setzt sich für die Aufklärung und Sensibilisierung der jungen Schülerinnen und Schüler ein, deren Weltbild sich noch formt: „Sein Einsatz für Demokratie und Toleranz steht ganz im Sinne der Werte unserer Unreco-Projektschule.“ Alexander Battistella verwies darauf, dass das Berufliche Schulzentrum eine von 300 Unesco-Projektschulen in Deutschland ist: „Sie setzen sich damit für Frieden, Weltoffenheit und nachhaltige Entwicklung ein, so auch wir.“

Besonders wichtig sei der Begriff „Toleranz“. Battistella machte deutlich, dass die Religionen lernen müssten, zusam-menzuleben – und zwar nicht in Distanz, sondern in unmittelbarer Nähe und im Nebeneinander, besser noch im Miteinander. „Interkulturelle Kompetenz wird immer stärker an Bedeutung gewinnen, gerade für junge Menschen.“

Auch das Berufliche Schulzentrum hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des umfangreichen Erasmus-Programms ins Ausland zu schicken. Der Schulleiter gab sich überzeugt davon, dass sich die Vorurteile tatsächlich am besten über Gespräche und Begegnungen abbauen lassen.

„Antisemitismus keine Meinung“

Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Bamberg , Patrick H.-J. Nitzsche, machte deutlich, dass Respekt für ihn kein Privileg sei, sondern die einfachste Form des Umgangs miteinander in einer Gesellschaft: „ Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“, unterstrich er.