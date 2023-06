Zum Beitrag „Nostalgie auf Rädern“, BR vom Montag, Seite 4:

Als interessierter Nichtfachmann habe ich am Sonntag das Oldtimertreffen auf dem Parkplatz der Mönchshofbräu besucht. Allerdings kann ich nicht umhin, in den Wein der Lobhudelei des Berichtes in der BR zu diesem Event ein paar Wermutstropfen zu träufeln:

1. Die Informationen zu den ausgestellten Fahrzeugen war weniger als spärlich, nur an ganz wenigen der Automobile bzw. Motorräder konnte der Laie Wissenswertes über Fabrikat, Typ, Alter, Leistung, Hubraum, Neupreis o. Ä. finden, an den allermeisten „Oldies“ gab es keinerlei Beschreibungen. Sehr schade! Da hätte ich mir mehr erwartet.

2. Der Veranstalter erhob an den Getränkeständen stolze Preise, v. a. für nicht-alkoholische Getränke, die ebenso wie die diversen Biere 3,50 Euro kosteten. Halt: Ein Mineralwasser war mit 3,00 Euro ausgezeichnet! Doch als ich ein solches am Ausschank bestellte, verlangte die Bedienung auch 3,50 Euro, der Preis von 3,00 Euro sei ein Fehler auf der öffentlichen Preistafel (nachmittags um 15 Uhr!). Also kosteten sämtliche Getränke einheitlich 3,50 Euro. Unverschämt, finde ich, aber: Pecunia non olet! Hauptsache die Kasse klingelt.

Informationen – wenigst! Getränke-Preise – üppigst! Kein Ruhmesblatt für die Veranstalter und die Stadt Kulmbach . Bezüglich dieser beiden Punkte sind z.B. die Ausrichter der vielen Traktorentreffen landauf, landab deutlich besser aufgestellt!

Michael Pöhlmann

Thurnau