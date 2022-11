Ihren 85. Geburtstag konnte Edelgard Meyer bei bester Gesundheit feiern. Die Jubilarin ist in der Nähe von Potsdam geboren und war überwiegend in der Gastronomie beschäftigt. 1978 ist Edelgard Meyer bei einem Urlaub mit ihrem Ehemann, der 2003 verstorben ist, in dem Luftkurort „hängengeblieben“, wie sie berichtete, und hat hier eine gute Gemeinschaft gefunden, die sich regelmäßig trifft und in der sie sich sehr wohl fühlt. Die Glückwünsche der Marktgemeinde Wirsberg überbrachte Bürgermeister Jochen Trier (FW) und weitere Glückwünsche übermittelten der VdK-Ortsverband, der Gartenbau- und der Frankenwaldverein. Rei.