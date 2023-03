Viele Musikfreunde im Kulmbacher Oberland und darüber hinaus freuen sich schon auf den kommenden Samstag, 25. März, wenn um 19 Uhr der Musikverein Marktleugast zum traditionellen Sankt-Josefs-Konzert in die Dreifach-Sporthalle einlädt. Rund 50 Musikerinnen und Musiker werden nach einer fast dreijährigen Corona-Pause alles geben, um den Besuchern nicht nur einen unterhaltsamen Abend, sondern auch Musikgenuss vom Feinsten zu bieten.

Der musikalische Leiter des Musikvereins Marktleugast, Peter Weiß , kündigt eine neue Ausrichtung des Josefs-Konzerts an: „Wir haben uns gedacht, nach drei Jahren Pause reflektieren wir uns im Ganzen. Während ich am Beginn den ersten symphonischen Teil dirigiere, wird Benjamin Schuberth den zweiten Teil vom symphonischen Part des Orchesters übernehmen. Den dritten Block, der den Blasmusikfreunden gewidmet ist, wird Julian Will dirigieren.“ Eröffnet wird das beliebte Josefs-Konzert mit der Bläserklasse und dem Posaunenchor Veitlahm . Peter Weiß kündigt ein Fest der Musik an: „Ich hätte es mich vor einem Vierteljahr noch nicht zu sagen getraut, dass wir mit unserer musikalischen Leistung an das Jahr 2019 anknüpfen werden.“ In einem dreitägigen Probenwochenende hat er zusammen mit Benjamin Schuberth die Musikerinnen und Musiker auf Vordermann gebracht. Was Benjamin Schuberth nach dem Neustart von über zwei Jahren Pause aufgefallen ist: „Unsere Musikerinnen und Musiker sind mit mehr Dynamik dabei und das macht wirklich Spaß.“

Karten sind im Vorverkauf bei Matthias Nitzsch unter 0174/9721644 und bei Georg Purucker unter 0171/5727490 erhältlich. Einlass ist um 18 Uhr, eröffnet wird das Sankt-Josefs-Konzert um 19 Uhr mit dem Vororchester.