Ganz wörtlich genommen hat die Marktgemeinde Marktleugast jetzt den Leitspruch der ILE-Arbeitsgemeinschaft Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland „fördern, mitmachen, bewegen“ in Griesingers Garten entlang der Parkstraße: Der dortige „Stadtpark“ unter anderem mit diversen Spielgeräten für die Kinder ist nun mit Outdoor-Fitnessgeräten für die Älteren und Erwachsenen erweitert worden.

Die drei Geräte aus stabilem und witterungsunempfindlichen Edelstahl können ab einer Körpergröße von 1,40 Meter genutzt werden, um Beine, Oberkörper und auch den ganzen Körper zu trainieren. Die Geräte hat der örtliche Bauhof standsicher aufgestellt. Er hat auch den halbrunden Platz um die Geräte befestigt. Das frisch eingesäte Gras drum herum sprießt bereits, sollte allerdings in nächster Zeit noch nicht betreten werden, bis sich das frisch aufgetragene Erdreich verfestigt hat.

18.000 Euro hat die Gemeinde dafür investiert, teilte Bürgermeister Franz Uome bei der kleinen Eröffnungsfeier am Wochenende bei strömendem Regen mit, an der der gesamte Gemeinderat teilgenommen hatte. Mit 10.000 Euro hat sich die ILE-AG an den Kosten beteiligt, sagte ILE-Managerin Elena Büttner. Für die weitere Gestaltung des Areals regte Bürgermeister Uome an, vielleicht noch eine Bank oder Liegen aufzustellen, die Privatleute oder auch Vereine spenden könnten, so dass sich Griesingers Garten mit seinem alten Baumgestand weiter zu einer Oase der Ruhe und Bewegung mitten im Ort weiterentwickeln würde. klk