Freunde der Blasmusik können sich freuen : Die Schorgasttaler Blasmusik kehrt auf die Bühne zurück. Nach zwei Jahren Coronapause findet am Samstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr wieder der traditionelle „Böhmische Abend“ in der Steinachtalhalle in Stadtsteinach statt.

Dafür hat Dirigent Rainer Streit mit seinen Musikerinnen und Musikern seit Wochen fleißig geprobt. Gleichzeitig bedeutet der Auftritt wieder ein Stück Normalität für die Aktiven.

Schon lange besitzt das Orchester ein großes Repertoire an Spielweisen, doch seine Spezialität ist die böhmische Musik. Ohne zu übertreiben: Die Kapelle des Musikvereins Ludwigschorgast ist ein in diesem Genre vorne positionierter Klangkörper im Landkreis und wird dem Publikum wieder einen Hörgenuss präsentieren.

Im abwechslungsreichen Programm finden sich unter anderem Klassiker von Ernst Mosch wie auch Gesangs- und Instrumentalsolisten. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro. tb