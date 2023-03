Es sind die vielen ehrenamtlich Tätigen, die das Leben ihrer Mitmenschen im öffentlichen Bereich wertvoller und interessanter machen. Reinhard Tropschug und Klaus Schubert sind solche Aktivposten. Sie wurden nun beim FC Baiersdorf mit der selten vergebenen goldenen Vereinsehrennadel bedacht.

Vor mehr als zehn Jahren hat Reinhard Tropschug mit der Gründung von „Heiner’s Traumelf“ etwas nicht nur für den Verein FC Baiersdorf , sondern in diesem Landkreis und auch darüber hinaus einzigartiges ins Leben gerufen. In dieser Inklusionsmannschaft gehen Spieler jedes Alters, von zwölf bis 50 Jahren, mit und ohne Handicap oder Behinderung ihrem gemeinsamen Hobby dem Fußballspiel mit großer Leidenschaft nach. Höhepunkt dabei war sicherlich, dass er zusammen mit dem FC Baiersdorf ein integratives Fußball-Gaudi-Turnier veranstaltete. Auch die „Offenen Hilfen – Regens Wagner“ waren dabei schnell an Bord. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse stand bei diesem Hallenturnier der besonderen Art der Spaß an erster Stelle. Und an zweiter die gute Sache, denn ein Teil des Verkaufserlöses kam der „Helfen macht Spaß“-Sonderaktion „Ukraine“ zugute. Sowie weitere 1000 Euro, die der Organisator Reinhard Tropschug beim Leuchtturm-Projekt der Koinor-Stiftung für sein beispielgebendes soziales Engagement erhielt. So wurde er zum „Leuchtturm Mensch“ der Koinor-Horst-Müller-Stiftung für sein soziales Engagement ausgezeichnet. Und er wurde für seine Tätigkeit als Trainer und Betreuer im Nachwuchsbereich des FCB mit der Ehrenamtsmedaille des Kreisjugendringes bedacht.

Klaus Schubert ist seit 1984 Vereinsmitglied. Bereits in seiner aktiven Zeit als aktiver Spieler hat er sich tatkräftig in den Verein eingebracht. So war er ab 1992 Mitglied des Vereinsausschusses. Als tüchtiger Arbeiter brachte er sich immer in die Bauvorhaben des FC Baiersdorf ein ein. Sportplatzbau, Neubau der Umkleideräume oder Renovierung des Sportheims – er war immer zur Stelle. Als einer der Ersten war er immer im Ausschank, als Imbissverkäufer oder als Helfer bei den unterschiedlichen Jugendmannschaften anwesend. Von 2005 bis 2022, also über einen Zeitraum von 17 Jahren, war er Trainer der verschiedenen Altersklassen im Jugendbereich. In dieser Zeit machte er auch den Trainerschein. „Seiner prima Betreuung der Jugendspieler ist es auch zu verdanken, dass wir heute diese gute Mannschaft im Seniorenbereich haben“, freute sich der Erste Vorsitzende. rodi