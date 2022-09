Die Forderung der IG Metall Ostoberfranken nach weiteren Entlastungen angesichts der steigenden Energiepreise habe die Politik in Berlin bewegt: Mit ihrem angekündigten dritten Entlastungspaket habe die Ampel-Koalition Forderungen der IG Metall aufgegriffen, wie die Gewerkschaft mitteilt.

„Das ist ein Erfolg für unsere Mitglieder und die Beschäftigten in der Region Ostoberfranken“, sagte Volker Seidel, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Ostoberfranken . Innerhalb weniger Wochen hatten sich mehrere Hundert Metaller und ihre Kollegen in den Betrieben aus Ostoberfranken an der IG Metall-Unterschriftenaktion „Krisengewinne abschöpfen – Kosten deckeln!“ beteiligt. Seidel: „Die breite Unterstützung der Menschen aus Ostoberfranken setzte ein klares Zeichen. Die Bundesregierung muss bei den jetzt beschlossenen Maßnahmen jedoch nachsteuern und der auch profitgetriebenen Inflation Einhalt gebieten.“

Konkret forderten die Menschen aus Ostoberfranken gemeinsam mit der IG Metall unter anderem, mit einer Übergewinnsteuer Entlastungen für die Allgemeinheit zu finanzieren. „Leider bleibt die Bundesregierung bei vielem sehr vage: Die Strompreisbremse ist wichtig, aber sie springt zu kurz. Über den Gaspreisdeckel darf nicht nur gesprochen werden.“

Die IG Metall setzt sich jetzt auch an anderer Stelle für mehr Geld ein: Mitte September starten die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. „Unsere Forderung : Wir brauchen acht Prozent mehr“, sagt Seidel. red