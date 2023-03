Es ist nur das 19-Uhr-Läuten der nahe gelegenen Kirche zu hören, das sich wie ein Trauerflor über den Platz und die Menschen legt. Ansonsten ist es still, obwohl sich rund 400 Personen am Säumarkt versammelt haben. Dort, wo sonst oft gefeiert wird, bei Veranstaltungen Bands spielen. Die Menschen sind zusammengekommen, um Beatrix G. zu gedenken , die nur einige Meter entfernt vor wenigen Tagen in einem Blumengeschäft getötet worden ist. Die Tat ist noch immer unfassbar, die kleine Stadt versucht das schreckliche Geschehen zu verarbeiten. Begreifen kann es niemand.

Viele kämpfen mit den Tränen

Auch nicht die vielen Freunde , Bekannten und Schulkameraden, die aus dem Landkreis Kulmbach in die Korbstadt gekommen sind, um für die 50-Jährige eine Kerze anzuzünden, Blumen niederzulegen. So wie Thomas Ittner, ein ehemaliger Klassenkamerad von Beatrix G., die aus Untersteinach stammte. Wie viele andere kämpft er mit den Tränen, wenn er über die Frau spricht, mit der er zur Schule ging und die nun nicht mehr lebt. Zu überwältigend die Erinnerung an vergangene Zeiten, das Bedauern darüber, das letzte Klassentreffen im vergangenen Jahr versäumt zu haben, die letzte Gelegenheit, noch einmal mit „Trixi“ zu reden. „Ich war bei meiner Tochter in Nürnberg und habe es nicht mehr zum Treffen geschafft.“

Beatrix G. sei der Schwarm vieler Jungs gewesen, ein herzensguter Mensch, erinnert sich Ittner. „Deshalb hoffe ich, dass sie den oder die Täter erwischen, damit sie so etwas nie wieder tun können“, sagt er. So wie er hoffen das viele. Noch immer kann niemand fassen, dass sich die Tat in so einer kleinen Stadt zugetragen hat, zu einer Zeit, in der noch viele Menschen unterwegs waren.

Worte zu finden für die Trauernden versucht Dekanin Stefanie Ott-Frühwald. Die Frage nach dem Wie und Warum treibe die Menschen um. „Hilf uns und dieser Stadt, dass der Schmerz Raum bekommt“, betet sie.

Bedürfnis, etwas zu tun

Zu der Mahnwache eingeladen hatte Natascha Schall. Auch wenn sie das Opfer nicht gekannt habe, so sei es ihr sofort ein Bedürfnis gewesen, etwas zu tun. „Wir sind eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, hier passiert sowas doch nicht“, sagt sie und spricht damit aus, was viele andere denken. Dass sich so eine Tat vielleicht in einer Großstadt ereignen kann, aber nicht im kleinen Lichtenfels . Dass die Anteilnahme an der Mahnwache so groß ist an diesem Abend, freut sie natürlich, auch wenn „freuen“ das falsche Wort ist in diesem Zusammenhang. Anfangs habe sie nur mit 60 Teilnehmern gerechnet, doch als sie die Mahnwache über die sozialen Netzwerke bekanntgemacht habe, sei schnell klar geworden, dass es weit mehr werden würden, weil auch viele aus dem Kulmbacher Raum ihr Kommen angekündigt hatten.

Dabei war auch Yvonne Rödel, eine Bekannte von Beatrix G. aus Neuenmarkt. „Es war richtig, hierher zu fahren, an den Ort, wo es passiert ist“, sagt sie.

Polizei: Keine besonderen Vorkommnisse

Diesen Ort, den kleinen Blumenladen , kann aber niemand mehr sehen. Über die ganze Straßenbreite ziehen sich die mannshohen Absperrplanen der Polizei , die an dem Abend auch Präsenz zeigt. Denn es gab Befürchtungen, dass die Mahnwache für politische Zwecke missbraucht werden könnte, weil die Beamten nach einem Mann mit südländischem Aussehen suchen, der zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Blumengeschäfts aufgefallen war. Aufmärsche und Parolen waren aber nicht zu hören, die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.

Notfallseelsorger standen bereit

Ruhig verlief der Abend auch für Notfallseelsorgerin Daniela Lang und ihren Kollegen, die vor Ort waren. Um Menschen zu unterstützen, sollten sie Beistand brauchen. Das war jedoch nicht der Fall. „Wir sind nicht gefordert gewesen“, erklärt sie.

Wie mehrfach berichtet, wurde Beatrix G. am Freitag, 10. März, Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Umstände sind auch Tage später immer noch nicht klar. Die 50-Jährige wurde in dem Laden getötet , in dem sie seit Jahren gearbeitet hat. Beatrix G. war verheiratet und hinterlässt eine Tochter.