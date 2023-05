Eine ruhige Jahreshauptversammlung (JHV) mit einer besonderen Ehrung konnte vor kurzem die Ortsgruppe Marktleugast des Frankenwaldvereins durchführen.

Obmann Reiner Meisel freute sich in seinem Rückblick, dass nach der zweijährigen Corona-Pause das Wanderleben im letzten Sommer wieder belebt werden konnte. Auch beim Jahresstart in diesem Jahr sei die Gruppe bereits wieder sehr aktiv gewesen – so etwa bei einem Besuch des Bayerischen Vogtlandmuseums in Hof.

Auch das neue Jahresprogramm verspreche laut Meisel wieder einiges, obwohl die geplante Fahrt nach Marienbad aufgrund der im letzten Herbst noch unsicheren Pandemielage und der dann zu kurzen Vorbereitungszeit besser verschoben werden sollte. Dem stimmten die Anwesenden dann auch in der Versammlung zu.

Eine besondere Ehre war für den Obmann die Ehrung zweier verdienter Mitglieder. Zum einen war das für 25 Jahre Vereinstreue Anni Seuß aus Weickenreuth, die leider bei der Versammlung nicht teilnehmen konnte. Besonders gerne überreichte Meisel die Urkunde und ein Geschenk an Elfriede Peschel, die sich dem Verein 42 Jahre als Kassierin zur Verfügung stellte. „Es gibt kaum jemand, der das heute so lange macht“, sagte er. Im letzten Herbst hatte sie ihr Amt schon an Sonja Kuttnar übergeben.

Meisel erinnerte in diesem Zusammenhang aber auch an die bei der letzten Hauptversammlung beschlossene Anhebung der Jahresbeiträge für die Mitglieder. Sie war nötig geworden, weil auch der Hauptverein die von den Ortsgruppen abzuführenden Sätze kräftig angehoben hatte. Für Marktleugast heißt das jetzt: Einzelmitglieder zahlen pro Jahr 27 Euro , Ehepaare 36 Euro und Familien ebenfalls 36 Euro . Wie der Obmann weiter berichtete, wurden diese Beträge für das Jahr 2022 bereits im Januar abgebucht, für 2023 wird das zum 30. Juni der Fall sein. MT