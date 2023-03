Der Himmelkroner Gesangverein musizierte unter der Leitung von Renate Palder im Gottesdienst der Auferstehungskirche in Kulmbach. Zur Aufführung gelangte die Messe in C von Charles Gounod für gemischten Chor und Orgel.

Nach einem zweimaligen „Kyrie eleison“ erklang das prachtvolle „Gloria in excelsis“, vom Tutti-Chor mit großer Ausdruckskraft dargeboten. Einen feinen Kontrast dazu bildete der Mittelteil „Domine Deus“, in dem die Tenöre und Bässe in zweistimmigen Passagen die Bitte um göttliche Gnade deklamierten, immer wieder unterbrochen von blockhaften Zwischenrufen des Gesamtchores.

Der Verherrlichung Gottes im „Sanctus“ folgte, dynamisch sehr zurückgenommen, das „Agnus Dei“. Den meditativen Abschluss bildete das „O salutaris Hostia“.

Hanns-Georg Schmidt an der Orgel traf mit äußerst differenzierter Registerwahl die den einzelnen Messteilen entsprechende Schattierung. RP