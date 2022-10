„Human aktiv“, das international tätige Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland e.V., unterstützt mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro die Kinderwohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung . Torsten Martin und Markus Carle von der Neuapostolischen Kirchengemeinde Kulmbach übergaben stellvertretend die Spende .

„Human aktiv“ fördert weltweit Maßnahmen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Gesundheits- und Wohlfahrtswesen, Jugend- und Altenhilfe, der Hilfe für Verfolgte und der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. „Wir unterstützen gerne die Kinderwohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung . Die Arbeit in den Wohngruppen deckt sich mit den Förderzielen des Hilfswerkes “, so Torsten Martin von der Neuapostolischen Kirche Kulmbach . „Wir setzen die Spende für kreative Angebote in den Kinderwohngruppen ein. An einem Ort wie der Kinderwerkstatt können die Kinder werken oder handarbeiten. Und sie können alles auch mal liegen lassen und später weiter werkeln“, freute sich Benny Schreiber von der Geschwister-Gummi-Stiftung . „Durch eigenes schöpferisches Gestalten entwickeln die Kinder Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Wir freuen uns riesig über diese Spende “, so Regina Herath. „Neben dem Spaß an der Sache und der Freude daran, mit den eigenen Händen etwas herzustellen, werden bei uns aber auch pädagogische und therapeutische Ziele verfolgt, wie die Grob- und Feinmotorik zu verbessern, sicher mit Werkzeugen umzugehen und vor allem das Durchhalten, bis ein fertiges Ergebnis da ist“, ergänzte Benny Schreiber. „Die Neuapostolische Kirche ist eine weltweit tätige christliche Kirche und finanziert sich ausschließlich durch Spenden der Mitglieder, so Markus Carle. red