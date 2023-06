Die Egerländer Musik im Stile von Ernst Mosch ist so lebendig wie nie. Der Musikverein Stadtsteinach lädt heute ab 18 Uhr zum „Egerländer Traum“ an der Feierscheune der Gebrüder Witzgall in der Knollenstraße ein. Als Highlight erklingt die Hochzeitskutschen-Polka. „Darauf freue ich mich schon besonders. Denn sie ist vom neuen Album von Ernst Hutter – das hat sicherlich noch niemand sonst im Programm“, sagt Dirigent Florian Teig. Der Musikverein Stadtsteinach hat viele einzigartige Stücke einstudiert: Die Palette reicht von der Archivisten-Polka bis hin zu trutzigen Märschen. Marcel Ott und Andrea Schuberth singen. „Rauschende Birken“ ist natürlich dabei. Und auch extravagante Stücke wie „Pfeffer und Salz“ probt der Musikverein. Schon seit Februar treffen sich die zwanzig Musiker einmal pro Woche und feilen am Klang. Für Teig ist der Egerländer Traum eine Herzens-Premiere, denn die Egerländer Musik ist seine Leidenschaft. „Ich bin ja eigentlich aus Weißenbrunn und war nur als Aushilfe in Stadtsteinach “, erzählt der Dirigent. In der Pressack-Combo und in „Scheinheilig Fränggisch“ spielt er ebenfalls mit, in Weißenbrunn ist er außerdem noch Klarinettist .