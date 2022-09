Nach einer zweijährigen Zwangspause konnte der Frankenwaldverein Presseck die Tradition fortsetzen und wieder einen Dreitagesausflug in die Alpen unternehmen. Ziel war diesmal Hinterstoder im „Toten Gebirge“.

Bereits nach Ankunft am Freitagmittag im Hotel Stoderhof fuhr die Gruppe bei herrlichem Wetter mit dem Bus in den Talschluss zu der idyllisch gelegenen Jausenstation Baumschlagerreith. Nach einer Einkehr unternahm die Gruppe eine Wanderung zum Steyr-Ursprung.

Am nächsten Tag standen weitere Wanderungen auf dem Programm. Dabei wagte ein Teil sogar den Aufstieg auf einem anspruchsvollen Steig zum Gipfel des Schrocken (2281 Meter). Der Lohn war ein einzigartiger Panoramablick bis zum Dachstein und auf unzählige Gipfel. Die weiteren Teilnehmer konnten bei gemütlichen Wanderungen um den idyllischen Speicherteich „Hutterer See“ ebenfalls ein tolles Bergpanorama genießen und bei Einkehr in verschiedenen Hütten den Tag bei herrlichem Wetter verbringen. Die Rückreise führte die Gruppe über Wels an die Donau, vorbei an der „Schlögener Schlinge“ nach Passau. Dort konnte bei längerem Aufenthalt die Drei-Flüsse-Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten besichtigt werden. Anschließend ging die Heimreise über den Bayerischen Wald nach Windisch Eschenbach, wo der gelungene Ausflug ausklang. red