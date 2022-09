Vom 16. bis 25. September findet das Bayreuther Herbstfest auf dem Volksfestplatz statt. Der Schwerpunkt liegt laut der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH als Veranstalter auf der Kulinarik mit einem vielfältigen Angebot, weshalb in diesem Jahr auch örtliche Gastronomen das Fest unterstützen. Zudem laden gleich fünf verschiedene Biergärten zum gemütlichen Verweilen und Genießen ein.

Neben vielen Fahrgeschäften wird erstmalig in Bayreuth der Glasirrgarten „Happy Hour“ für Vergnügen sorgen. Kleinen Gästen winken das „Piraten-Jumping“ und das Karussell „Korns Fantastische Zirkuswelt“. Außerdem lassen auch der „Jet-Lifter“ und die kleine Achterbahn „Circus Train“ Kinderherzen höherschlagen. Neu in diesem Jahr ist, dass die Kinderattraktionen durch eine Hüpfburg Area ergänzt werden. Am Mittwoch, 21. September, ist Familientag mit reduzierten Preisen an allen Geschäften. Außerdem wird es am vorletzten Tag, am Samstag, 24. September ein großes Brillantfeuerwerk geben. Festbetrieb ist täglich von 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags sogar bis 23 Uhr. red