Beim Eröffnungsspiel der neu gestalteten Alfred-Bodenschatz-Sportstätte im Jahr 1959 waren mehr als eintausend Zuschauer zugegen, als der TSV Presseck im Einweihungsspiel den klassenhöheren TSV Stadtsteinach bezwang. Als junger Stürmer agierte bei den Presseckern Heinz Tempel , der mit zwei Toren maßgeblich zum 3:2-Sieg der Gastgeber beitrug und damit für ausgelassene Einweihungsstimmung sorgte. Dieser Heinz Tempel wurde nun bei der Jahreshauptversammlung des TSV für seinen 75-jährige Mitgliedschaft im Pressecker Sportverein geehrt.

Ehrenvorsitzender Gerhard Leinfelder würdigte die sportliche Lebensleistung von Heinz Tempel . Nach seiner langjährigen, aktiven Laufbahn gehörte er über Jahrzehnte zu den treuesten Unterstützern der Pressecker Fußballspieler.

Eine zweite hochrangige Ehrung ging an Wolfgang Babel für 50-jährige Mitgliedschaft im Pressecker Sportverein. Wolfgang Babel spielte von den kleinsten Schülern bis hoch in die Altliga mehr als 750 Spiele für den TSV. In seiner aktiven Zeit brachte er sich als erfolgreicher Jugendtrainer ein, auch war er viele Jahre Schriftführer.

Die Ehrengabe in Glas mit Urkunde für nachhaltige Unterstützung des Vereins ging an Raimund Grass und an den Vorsitzenden des Fördervereins, Jürgen Goller.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im TSV beziehungsweise im BLSV wurden ausgezeichnet: Kai-Uwe Siegmund, Wolfgang Sauer , Jürgen Goller, Rainer Pajonk, Joachim Nagel, Norbert Herrmann, Christian Pajonk, Reinhard Baar, Jutta Meier, Silke Tempel , Gabriele Reuther und Birgit Reuther.

Die Fußballabteilungsleiter Philipp Söll, Waltraud Spindler und Johanens Schiffel sowie für die Dartabteilung Ben Fiedler zeigten in ihren Berichten auf, dass das sportliche Angebot im Verein sehr intensiv wahrgenommen wird. Sorgen bereite laut Kassier Horst Nagel eine teilweise Rückforderung der Corona-Hilfen. Dies nahm Ehrenvorsitzender Gerhard Leinfelder im Beisein von Kreisvorsitzendem Matthias Förster zum Anlass, den BLSV hart zu kritisieren. „Gegen die Rückforderungen der Regierung von Oberfranken beziehungsweise von Oberbayern haben wir Klage eingereicht und um Rechtsschutz seitens des Verbandes nachgesucht. Aber der BLSV beziehungsweise das mit dem BLSV kooperierende Versicherungsunternehmen hat uns den Rechtsschutz äußerst lapidar verweigert. Wir zahlen das Konstrukt BLSV seit Jahrzehnten mit unseren Beiträgen mit, und jetzt, wo wir einmal auf den Verband zurückgreifen müssten, duckt sich dieser weg und lässt den Verein im Regen stehen.“ red