Sie haben sich in den vergangenen Jahren für die Ausbildung des Handwerker-nachwuchses stark gemacht: Deshalb wurden jetzt eine Handwerksmeisterin und acht Handwerksmeister aus Oberfranken vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie als „verdiente Ausbilderinnen und Ausbilder“ ausgezeichnet. Darunter auch Reinhard Müller aus Kasendorf.

„Sie spielen eine Hauptrolle, wenn es darum geht, Nachwuchs für das Handwerk zu gewinnen. Deshalb erhalten Sie heute die Urkunde, die sie als verdiente Ausbilder erkennbar macht“, so der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Matthias Graßmann, in der Feierstunde, die die Handwerkskammer im Auftrag des bayerischen Wirtschaftsministeriums durchführte.

Graßmann bezeichnete die Geehrten als wichtige Erfolgskomponente im System der dualen Ausbildung. Denn der Erfolg jeder Ausbildung, so der Präsident, sei in erster Linie der Kompetenz und dem Engagement der Verantwortlichen in den einzelnen Betrieben zu verdanken.

„Sie kümmern sich dabei nicht nur um die fachlichen Grundlagen, sondern helfen auch, die kleinen und großen Probleme der Heranwachsenden zu lösen und entwickeln die jungen Leute so zu individuellen Persönlichkeiten weiter“, lobte er die Ausbildungsmeisterin und die Ausbildungsmeister, die auf Vorschlag der Innungen beziehungsweise der Kreishandwerkerschaften geehrt wurden.

Diese Ehrung umfasse aber auch das große ehrenamtliche Engagement der Handwerker, die vielfach in den berufsbildenden Gremien engagiert seien. „Sie sind gerade jetzt ein Vorbild für alle Handwerksbetriebe, wo es darum geht, alles zu unternehmen, um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern“, so Graßmann. red