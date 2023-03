Heute lädt der TSV Harsdorf um 19.30 Uhr zum Frühlingsfest in das Gemeindezentrum „Zur Tanne “ ein. Mit Kulmbacher Bockbier vom Fass und einer fränkischen Brotzeit aus eigener Erzeugung verspricht das Frühlingsfest wieder ein Highlight im Harsdorfer Vereinsleben zu werden.

Nach 15 Jahren gibt es einen Wechsel beim Fastenprediger, den bisher Zweiter Bürgermeister und TSV-Vorsitzender Manfred Zapf sehr erfolgreich verkörperte. Mit Michaela Grießhammer schlüpft eine versierte Laienschauspielerin von der Theaterabteilung des TSV in die Rolle der „Mama Frankonia“.

Die neue Fastenpredigerin: „Ich kann versprechen, es wird ein lustiger Text mit den üblichen Verdächtigen im Ort, allerdings nicht in Reimform. Ich habe auch einen anderen Stil als Manfred.“ Die Besucher dürfen sich also auf eine neue Art der Fastenpredigt freuen. Was Manfred Zapf ein klein wenig bedauert: dass die echten Typen im Dorf weniger geworden sind, die immer was für die Fastenpredigt hergegeben haben. „Irgendwann habe ich die Fastenpredigt auf die große weite Welt, den Ort Harsdorf , den Sportverein und die Kommunalpolitik im Gemeinderat abgestellt. Und vorgefallen ist bei uns immer etwas.“ Michaela Grießhammer freute sich, dass ihre Mutter mithalf: „Sie hat mir morgens um 4 Uhr geschrieben: Ich bin aufgewacht und mir ist etwas eingefallen, schreibe es dir auf.“

Der Bayreuther Entertainer und Liedermacher Sandy Wolfrum gibt danach ein Gastspiel und im Verlauf des Abends kommt es zu einem interessanten Interview zwischen Landrat Klaus Peter Söllner , der von Matthias Dörfler gespielt wird, und einem Lokalreporter von Radio Plassenburg . Dabei geht es um die Frage, welche Kandidaten für die nächste Landratswahl im Jahr 2026 antreten werden. Den Schlusspunkt wird Werner Reißaus als „Echter Franke“ setzen.