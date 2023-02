Ein unglaubliches Jubiläum feierte Hans Hatter. Er ist seit siebzig Jahren im Imkerverein Kulmbach und Umgebung. „Bienen haben mich schon immer interessiert“, sagt der inzwischen 82-Jährige. Schon mit zwölf Jahren war er von den fleißigen Bienen fasziniert. Und das hat sich bis heute nicht verändert.

Im fortgeschrittenen Alter hält Hans Hatter noch neun Völker. Ein Leben ohne fleißige Bienen, die Honig produzieren, kann sich Hans Hatter nicht vorstellen. „Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn es im Frühling wieder summt“, sagt er.

Die neue Vorsitzende des Imkervereins Kulmbach und Umgebung – Regine Leuschner – zeichnete außerdem Alexander Engels, Friedrich Knopf, Siegbert Unter, Gert Hühnlein, Erwin Michel und den langjährigen Vorsitzenden des Vereins – Hermann Lochner – aus.

Wegen der Corona-Pandemie konnten in den vergangenen Jahren keine monatlichen Treffen stattfinden, zog Leuschner eine Bilanz. Mit dem Ausscheiden Hermann Lochners hat der Imkerverein zudem keinen Lehrbienenstand mehr, an dem die Treffen möglich wären. Doch mittelfristig soll wieder ein Lehrbienenstand installiert werden, um neuen Imkern praktische Arbeiten demonstrieren zu können. Die Vorsitzende möchte ihr Engagement in der Kirchengemeinde Ziegelhütten nutzen, um Bienenvölker im Gemeindegarten anzusiedeln. Außerdem wird ein Honig-Refraktometer angeschafft, mit dem der Wassergehalt des Honigs bestimmt werden kann.

Heike Engel blickte auf das Bienenjahr 2022 zurück. Die Bienen sind im Frühling gut gestartet. Ein Schreckgespenst allerdings ist die amerikanische Faulbrut . Noch immer gehört Thurnau zum Sperrgebiet. Aus diesem Grund beschlossen die Imker , Futterkranzproben abzugeben, um eine Ausbreitung zu verhindern. Zu Gast beim Imkerverein Kulmbach war auch Veterinär Andras Koller. Er hielt ein Referat über die Bienenseuche. Oberbürgermeister Ingo Lehmann würdigte die Verdienste des Vereins mit seinen 79 Mitgliedern.