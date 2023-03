Die DLRG-Ortsgruppe Wirsberg kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das stellte Vorsitzende Iris Blätterlein bei der Ortsverbandsversammlung besonders heraus, und mit dem Betrieb des Testzentrums von Mitte Dezember 2021 bis 1. Mai 2022 hatte die Ortsgruppe einen Glückstreffer an Land gezogen, der von der Bevölkerung nicht nur in Wirsberg , sondern auch in der benachbarten Region dankend angenommen wurde.

Bürgermeister Jochen Trier (FW) lobte den großen personellen Einsatz im Testzentrum, aber auch im Schwimmbad: „Ein Schwimmbad wie unseres zu führen, zu leiten und zu betreuen, ist ohne die Ehrenamtlichkeit unserer DLRG-Leute nicht möglich.“ Wirsberg halte auf eigene Kosten zwar ein Schwimmbad für eine Region mit rund 15.000 Einwohnern vor, werde von der Politik aber im Stich gelassen, denn mit einer Förderquote von 40 Prozent sei eine Sanierung des Bades nicht zu stemmen.

Vorsitzende Iris Blätterlein dankte in ihrem Rückblick der Marktgemeinde, die das Bürgerzentrum als Testzentrum, das in der Woche viermal geöffnet war, kostenlos zur Verfügung stellte. Unterstützt wurden von der DLRG-Ortsgruppe Wirsberg die Veranstaltung „Rock im Park“ und das Bierfest. Im Schwimmbad wurden 352,5 Stunden geleistet.

Stellvertretend für Ines Sachs erstattete Alexander Blätterlein den Kassenbericht: „ Aus finanzieller Sicht war es für uns ein sehr gutes Jahr und die Mitgliederzahl blieb stabil. Wir hoffen aber, dass wir dieses Jahr die 200er-Mitgliedermarke knacken können.“ Ohne Gegenstimme wurden die Mitgliederbeiträge angehoben: Kinder 21 Euro (bisher 18), Erwachsene: 28 Euro (bisher 25 Euro ) und Familien 48 Euro (bisher 45 Euro ). Geehrt wurden für zehn Jahre Petra Beller, für 25 Jahre Cosima Leuschner und für 50 Jahre Wolfgang Grossmann . Rei.