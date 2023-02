Sie stehen erneut in den Startlöchern für eine große Fete: die Faschingsfreunde Rotmaintal aus Neudrossenfeld . Denn am Samstag,18. Februar, dem närrischen Wochenende, kommt – nach einem verheißungsvollen Auftakt am 11.11.2022 zu Beginn der kalendarischen Fastnacht – nun das Finale.

Tanz und viel Humor

Am Weinberg in der Ausstellungshalle wird das Stimmungsbarometer ab 18 Uhr mit Tanz und viel Humor bis zum Siedepunkt steigen. Es treten auf: von den Einheimischen die Tanzmariechen, die „Dancing Sisters“, das Männerballett; dazu die Faschingsgesellschaft Glückauf Pegnitz, die Bayreuther Mohrenwäscher, die Bayreuther Hexen, die Showtanzgruppe Kulmbach und eine Tanzgruppe aus Plankenfels. Die Besucher erwartet ein ganzes Stück an Professionalität und überbordender Laune. Zumal auch das Tanzbein so richtig geschwungen werden kann – der gleichzeitige Bürgerball bei Livemusik von Chris Bauer bietet dazu beste Gelegenheit.

Zum Programm gehört unter anderem auch eine Maskenprämierung mit attraktiven Preisen. Daher hofft Jochen Hammon vom Vorstand, „dass möglichst viele kostümiert kommen“.

Der Vorverkauf laufe gut, sagt Vorsitzender Benjamin Wagner. Karten gebe es noch beim „Lanzendorfer Backparadies“ in Neudrossenfeld und im Bräuwerck.