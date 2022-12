Nun war es endlich soweit. Die Plätzchenbackaktion der Rugendorfer Jungschargruppe „All for One“ fand statt. Über 30 Zuckerbäckerinnen und -bäcker fertigten Plätzchen der verschiedensten Sorten. Von Lebkuchen über Zimtsterne bis Butterplätzchen, Schoko-Crossies und Spekulatius war alles dabei.

Bereits einen Tag vor dem Verteilen wurden die Leckereien von fleißigen Weihnachtswichteln im Gemeindesaal eingetütet. Über 360 Plätzchenbeutel waren am Ende gefüllt. Am Tag darauf trafen sich dann die Kinder im Gemeindesaal, packten die Plätzchen in ihre Körbe und verteilten sie mit ihren Gruppenleitern an jedes Haus in der Gemeinde. Einige hatten sogar einen Bollerwagen dabei. Freundlich klingelten die Mädels und Buben an die Haustüren und wünschten ein frohes Weihnachtsfest und baten um eine kleine Spende für die Deutsche Kinderkrebshilfe.

Die Überraschung bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Rugendorf war gelungen und sie freuten sich über das kleine süße „Christkindla“ und spendeten gerne etwas für den guten Zweck. Sogar das Wetter machte mit. Es hatte über Nacht geschneit und es war kalt geworden. Eine weihnachtliche Stimmung war gegeben.

Gemeinsam etwas bewegen

Mit roten Bäckchen kamen die Kinder zurück in den Gemeindesaal und wärmten sich erst einmal auf. Als Dank für ihr Mitwirken bekam jedes Kind einen Schokonikolaus und eine Jungscharbäckerei-Weihnachtsmütze geschenkt. Auch wenn der Tag lang war, waren alle Aktiven am Ende rundum zufrieden und freuten sich über einen stattlichen Spendenbetrag.

Jungscharleiter und Organisator Frank Preußners sowie Pfarrerin Sigrun Wagner dankten allen Helfern und Plätzchenbäckern, die diese Benefizaktion mitgestalteten und erst möglich gemacht haben. Ein großer Dank galt neben den Helfern, Spendern und Gönnern auch der Firma KLARA in Rugendorf , Ivonne Rüger aus Wartenfels, Kathrin Kremer und Tatjana Friedlein von der Gemeinde sowie Stefan Dippold und Carina Berthold für die Unterstüzung zu diesem Event. „Es ist ganz einfach klasse, wie alle zusammenhalten und helfen, um so etwas für so einen guten Zweck auf die Beine zu stellen“, freute sich Jungscharleiter Frank Preußners. Frank Preußners