Anlässlich des Bayerischen Zimmerer- und Holzbaugewerbetags im Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim wurde nach einem einstimmigem Präsidiumsbeschluss der Kulmbacher Kreishandwerksmeister Günther Stenglein mit der goldenen Ehrennadel geehrt. Der Landesinnungsverband würdigte damit die Verdienste des Schmeilsdorfers, der von 1988 bis 2001 stellvertretender Obermeister war und seit 2001 der Zimmererinnung Kulmbach als Obermeister vorsteht.

In seiner Laudatio zeigte Vizepräsident Alexander Gumpp den beruflichen Werdegang und das ehrenamtliche Engagement Stengleins auf. Zu der Ausbildung als Zimmerermeister, Fachbetriebswirt und Restaurator kam ihm zufolge die Vereidigung als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Zimmererhandwerk. Seit Jahrzehnten führe der Geehrte seine Zimmerei in Schmeilsdorf und die Firma Eber-Bedachungen in Kulmbach.

Günther Stenglein bekleide ferner das Amt des Kreishandwerksmeisters und sei Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Oberfranken sowie im Meisterprüfungsausschuss.

Kommunalpolitisch übe Stenglein in seiner Heimatgemeinde Mainleus das Amt des Zweiten Bürgermeisters aus, für die Fraktion der Freien Wähler gehöre er schließlich auch dem Kreistag in Kulmbach an, so Gumpp. red