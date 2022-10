Bei guter Gesundheit feierte Hildegard Will ihren 90. Geburtstag . Die Jubilarin, in Walberngrün geboren, kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken. Als wären sechs Kinder nicht schon Aufgabe genug gewesen, arbeitete sie in Helmbrechts bei der Firma Goebel in der Metallverarbeitung und kümmerte sich früh und abends um ihre kleine Landwirtschaft.

Seit vier Jahren wohnt Hildegard Will nun bei ihrer Tochter Rita Schramm in Marktleugast, von der sie liebevoll betreut wird.

Während am Morgen bereits Pfarrer Pater Florian die Glückwünsche der Pfarrei Marienweiher überbrachte, gratulierte am Nachmittag mit Monsignore Rüdiger Feunler auch der Pfarrvikar aus ihrer Heimatpfarrei Enchenreuth. Er dankte der Jubilarin, dass sie nach wie vor eng mit ihrer Kirchengemeinde verbunden ist und an den Gottesdiensten teilnimmt. Seinen Dank richtete er dabei auch an Tochter Rita Schramm, die ihr dies stets ermögliche.

Stellvertretender Bürgermeister Martin Döring überbrachte die Grüße der Marktgemeinde und überreichte einen kleinen Präsentkorb. op